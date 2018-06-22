|Трамп угрожает ЕС пошлинами в 20% на импортируемые автомобили
|22.06.2018 18:41
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власть Президента США Дональда Трампа введет пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если блок не отменит торговый барьеры в отношении американских компаний. Соответствующее сообщение Трамп разместил в Twitter в пятницу, передает
"Учитывая тарифы и торговые барьеры, введенные Европейским
Союзом против США и наших компаний и работников, если эти тарифы в
ближайшее время не будет снимут, мы введем 20% тарифы на их
автомобили, ввозимые в США. Строим их здесь!", - написал
американский президент.
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