власть Президента США Дональда Трампа введет пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если блок не отменит торговый барьеры в отношении американских компаний. Соответствующее сообщение Трамп разместил в Twitter в пятницу, передает

"Учитывая тарифы и торговые барьеры, введенные Европейским Союзом против США и наших компаний и работников, если эти тарифы в ближайшее время не будет снимут, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Строим их здесь!", - написал американский президент.



Напомним, 22 июня евросообщество ввела таможенные тарифы на американские товары, стоимость экспорта которых составляет 2 миллиарда 800 000 000 евро.





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