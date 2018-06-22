|Каждый третий украинец хочет государственного статуса для русского языка
|22.06.2018 18:42
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Предоставление русскому языку статуса второго государственного поддерживают около 30% украинцев.
Такую статистику приводит "24 канал", передает со ссылкой на .
Отмечается, что еще 20 лет назад за государственный русский проголосовала бы половина украинцев. Сейчас в западных регионах государственный статус русского языка одобряют 4% населения, в центральных - 22%. На юге и Донбассе этот показатель достигает 55%.
На русском говорит каждый четвертый украинец.
Президент подписал приказ об укреплении позиций украинского языка. Этим документом глава государства с 2018 года объявил Десятилетие украинского языка.
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