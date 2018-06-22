Президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции против
Северной Кореи в связи с риском распространения используемых для
производства ядерного оружия материалов. Трамп подписал приказ о
продлении санкций сегодня Фото: ЕРА Ограничительные меры в
отношении Северной Кореи были введены администрацией президента США
в июне 2008 года и постоянно продлевались. В этот раз Трамп
принял решение продлить санкции в связи с риском распространения
используемых для производства ядерного оружия материалов, а также с
действиями и политикой КНДР."Существующие риски распространения
атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и
политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу
национальной безопасности, международной политике и экономике США.
По этой причине меры санкции должны сохраняться", – говорится
к тексте документа.С 2006 года Северная Корея произвела
шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и
ряд стран, ограничительные меры часто расширялись.В апреле 2018
года Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных
испытаний ради диалога с Южной Кореей и США. В
подтверждение своих мирных намерений в КНДР демонтировали
ядерный полигон Пунгери.12 июня в Сингапуре прошла встреча лидера
КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам
состоявшегося в этот же день американо-северокорейского
саммита было подписано соглашение: Вашингтон
пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян
подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского
полуострова.Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить космодром
Сохэ, где Северная Корея тестировала ракетные двигатели.На
пресс-конференции после саммита Трамп заявил,
что США приостановят военные учения в Южной Корее.
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