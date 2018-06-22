Президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции против Северной Кореи в связи с риском распространения используемых для производства ядерного оружия материалов. Трамп подписал приказ о продлении санкций сегодня Фото: ЕРА Ограничительные меры в отношении Северной Кореи были введены администрацией президента США в июне 2008 года и постоянно продлевались. В этот раз Трамп принял решение продлить санкции в связи с риском распространения используемых для производства ядерного оружия материалов, а также с действиями и политикой КНДР."Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США. По этой причине меры санкции должны сохраняться", – говорится к тексте документа.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и ряд стран, ограничительные меры часто расширялись.В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний ради диалога с Южной Кореей и США. В подтверждение своих мирных намерений в КНДР демонтировали ядерный полигон Пунгери.12 июня в Сингапуре прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить космодром Сохэ, где Северная Корея тестировала ракетные двигатели.На пресс-конференции после саммита Трамп заявил, что США приостановят военные учения в Южной Корее. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша санкции трамп кндр оружия Теги: мир