Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" III степени 100-летнего ветерана Второй мировой войны из Запорожья Ивана Гутника, чей внук погиб в составе добровольческого батальона на Донбассе в августе 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает

"Ветеран-орденоносец II Мировой войны морпех Иван Аникейович Гутник из Запорожья дожил до 100 лет и получил сегодня от главы государства орден за "За мужество" III степени. Ранее такой же орден "За мужество" III степени, но посмертно получил его внук Иван Гутник-Залужный, доброволец-гвардеец, который не дожил до 24 лет и погиб 10 августа 2014 года под Амвросиевкой Донецкой области от рук российских оккупантов", - написал А.Шевченко.

Он добавил: "Лучшая иллюстрация в Украине к дате 22 июня".

Как сообщал Вятрович заявил об опасности государственного отмечания 22 июня.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Путин использует Украину как таран против Европы.

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