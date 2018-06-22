Суд избрал меры пресечения подозреваемым в причинении телесных повреждений военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает .

"По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры №1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, что совершенное группой лиц) УК Украины", – говорится в сообщении.

Одному из подозреваемых в совершении указанного преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17620 грн, а другому – круглосуточный домашний арест.

В свою очередь прокуратура не согласилась с решением суда в последнем из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу.

Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры продолжается.

Напомним, в Мариуполе избили пограничников. В результате избиения двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины – сломана челюсть. Впоследствии двум мужчинам, которые нанесли телесные повреждения военнослужащим, сообщили о подозрении.

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