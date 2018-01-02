Геращенко надеется на разблокирование в 2018 году процесса освобождения украинских политзаключенных из тюрем в РФ

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко рассчитывает, что в наступившем году будет разблокирован процесс освобождения украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.

"Я несколько месяцев откладывала книгу Олега Сенцова "Купите книгу - она смешная" и сборник родственников, друзей и коллег об Олеге. Психологически не могла. Но в конце прошлого года, когда летела в Штаты, прочитала в самолете сразу эти два сборника. Хочу иметь автограф Олега и как можно быстрее", - написала она на странице в "Фейсбуке" во вторник.

При этом И.Геращенко выразила уверенность, что в 2018 году Украине удастся разблокировать процесс освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. "По крайней мере, президент Порошенко и власть прилагают для этого все усилия и на всех возможных международных переговорах, встречах и площадках", - добавила она.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор.

Власти Украины часто называли дело О.Сенцова политически мотивированным.