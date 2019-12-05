Президент Зеленский прокомментировал страшный пожар в Одессе.

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем.



Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше.



Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести.



И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое.

Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже.



Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках.



Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами.



Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах согласно полученных травм и необходимой помощи.



Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.



Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны." - Заявил Зеленский.