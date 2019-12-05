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"Но нам нужно не искать крайних" - Зеленский прокомментировал пожар в Одессе
05.12.2019 09:29

Президент Зеленский прокомментировал страшный пожар в Одессе. 

"Но нам нужно не искать крайних" - Зеленский прокомментировал пожар в Одессе

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем.
 

 

Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше.
 

 

Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести.
 

 

И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое.

 

Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже.
 

 

Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках.
 

 

Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами.
 

 

Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах согласно полученных травм и необходимой помощи.
 

 

Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии.
 

 

Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны." - Заявил Зеленский.

По состоянию на утро 5 декабря в результате пожара в Одесском колледже пропавшими числятся 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07.00 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

 

В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

 

Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время не известна.

 

К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники", - рассказали спасатели.

На месте сейчас работает оперативная группа спасателей.

Вчера, 4 декабря, около 10.00 на 3 этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Подразделениями ГСЧС спасено и эвакуировано 40 человек. В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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