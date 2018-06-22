Украинский активист Владимир Балух отказался от сухарей и теперь употребляет только воду, сухую голодовку он не объявлял, заявил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк. Балух усилил голдовку Фото: krymr.com "Из-за провокаций со стороны руководства Симферопольского СИЗО Владимир Балух усиливает голодовку и перешел только на употребление воды, – рассказала адвокат Ольга Динзе. Речь о сухой голодовке не идет", – подчеркнул журналист. https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2008632929171637 В комментариях в посту Динзе сообщила, что Балух отказался от употребления сухарей. https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/2008632929171637?comment_id=2008658139169116 Сегодня архиерей Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент сообщил, что Балух объявил сухую голодовку.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. Сегодня адвокат заключенного Ольга Динзе рассказала, что состояние здоровья Балуха ухудшилось. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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