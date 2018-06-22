Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил действие санкций против Корейской народно-демократической республики на год. Такое заявление распространил Белый дом.

"Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США ", - говорится в документе, который подписал Трамп.

Известно, что по результатам переговоров Ким Чен Ын и Трамп подписали совместное соглашение, в котором указано, что Северная Корея будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Как сообщал svodka.net ранее, во время встречи с представителями администрации в Белом доме в пятницу, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея приступила к процессу сворачивания своей ядерной программы .

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