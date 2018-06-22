Мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого подозревают в подделке документов для посещения аннексированного Крыма, находится на лечении в Германии. Об этом 20 июня сообщил его заместитель Евгений Бражников во время встречи руководства города с представителями общественных организаций, органов самоорганизации населения, ОСМД, государственных учреждений, коммунальных предприятий и работниками органов местного самоуправления, передает .

"Весь свой отпуск я находился с Андреем Аксеновым в одной из клиник Германии, которая специализируется на онкозаболеваниях, где ему была сделана операция. Она прошла успешно. После операции были определенные осложнения, которые врачи реабилитировали. Сейчас он находится в больнице на реабилитации. Ему еще предстоит химиотерапия. В течение месяца Аксенов уже появится на работе", - отметил Бражников.

Напомним, мэру города Доброполье Донецкой области сообщили о подозрении в подделке документов и присвоении имущества.

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