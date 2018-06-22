Михаэла Бузарнеску из Румынии выбила из турнира в английском
Бирмингеме вторую сеянную, украинку Элину Свитолину. Свитолина
завершила выступления в Бирмингеме Фото: ЕРА Матч продолжался 1 час
11 минут. Свитолина ни разу не смогла взять подачу соперницы, тогда
как Бузарнеску сделала четыре брейка.Румынская теннисистка второй
раз за месяц обыгрывает Свитолину. 1 июня в третьем круге Roland
Garros Бузарнеску также победила в двух сетах.Другая украинская
теннисистка, Леся Цуренко, в четвертьфинале турнира в Бирмингеме 22
июня из-за травмы снялась с матча против Барборы Стрыцовой из
Чехии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира