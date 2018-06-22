Михаэла Бузарнеску из Румынии выбила из турнира в английском Бирмингеме вторую сеянную, украинку Элину Свитолину. Свитолина завершила выступления в Бирмингеме Фото: ЕРА Матч продолжался 1 час 11 минут. Свитолина ни разу не смогла взять подачу соперницы, тогда как Бузарнеску сделала четыре брейка.Румынская теннисистка второй раз за месяц обыгрывает Свитолину. 1 июня в третьем круге Roland Garros Бузарнеску также победила в двух сетах.Другая украинская теннисистка, Леся Цуренко, в четвертьфинале турнира в Бирмингеме 22 июня из-за травмы снялась с матча против Барборы Стрыцовой из Чехии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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