Сборная Нигерии вышла на второе место в группе D мирового
футбольного первенства после победы над исландцами – 2:0. Муса стал
героем матча Нигерия – Исландия Фото: ЕРА Игра состоялась в
Волгограде.Оба мяча нигерийцы провели во втором тайме благодаря
индивидуальным действиям нападающего Ахмеда Мусы. Он отличился на
49-й и 75-й минутах.На 83-й северяне имели шанс вернуть интригу –
судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота
Нигерии. Но руководитель исландской сборной Гильфи Сигурдссон
пробил выше перекладины.Благодаря победе, нигерийцы набрали три
очка и вышли на второе место в группе. Выше них – хорваты с шестью
очками, они уже обеспечили себе место в 1/8 финала.У сборных
Исландии и Аргентины – по одному пункту.В заключительном туре 26
июня Нигерия сыграет с Аргентиной, а Хорватия – с Исландией.
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