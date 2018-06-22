Сборная Нигерии вышла на второе место в группе D мирового футбольного первенства после победы над исландцами – 2:0. Муса стал героем матча Нигерия – Исландия Фото: ЕРА Игра состоялась в Волгограде.Оба мяча нигерийцы провели во втором тайме благодаря индивидуальным действиям нападающего Ахмеда Мусы. Он отличился на 49-й и 75-й минутах.На 83-й северяне имели шанс вернуть интригу – судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота Нигерии. Но руководитель исландской сборной Гильфи Сигурдссон пробил выше перекладины.Благодаря победе, нигерийцы набрали три очка и вышли на второе место в группе. Выше них – хорваты с шестью очками, они уже обеспечили себе место в 1/8 финала.У сборных Исландии и Аргентины – по одному пункту.В заключительном туре 26 июня Нигерия сыграет с Аргентиной, а Хорватия – с Исландией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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