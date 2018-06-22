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В правительстве поставили точку в газовом вопросе
22.06.2018 19:20
В правительстве поставили точку в газовом вопросе По теме:

пока не будет поднимать цену на газ для населения.

Об этом заявил вице-премьер-министр в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Это приведет к росту расходов государственного бюджета, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше. Украина от этого ничего не выиграет. Уровень жизни украинцев не улучшится", - сказал Розенко.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила о необходимости пересмотреть формулу цены на газ, которую заложили три года назад. По обязательствам Украины перед , цена должна быть рыночной.







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