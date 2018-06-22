Суд отказал защите внефракционного нардепа Надежды Савченко сменить ей меру пресечения на домашний арест. 25 человек попросили взять Савченко на поруки, но суд отказал Фото: ЕРА Суд отказал защитникам Савченко сменить их подзащитной меру пресечения на содержание под домашним арестом. Также он не разрешил взять Савченко на поруки.Кроме того, суд обязал Службу безопасности Украины провести расследование по заявлению Савченко "относительно насильственных действий во время пребывания под стражей, а именно – отбора образцов крови".22 марта Верховная Рада лишила нардепа Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал депутата без права залога. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.13 апреля адвокат Савченко сообщил, что нардеп начала проходить проверку на полиграфе, однако допрос приостановили из-за состояния ее здоровья.4 июня Служба безопасности Украины заявила, что проверка на полиграфе Савченко подтвердила ее намерения свергнуть власть в Украине насильственным путем.20 июня пресс-служба Шевченковского суда сообщила, что защита Савченко просит изменить меру пресечения.Сегодня во время заседания 25 человек попросили взять Савченко на поруки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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