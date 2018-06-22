Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия обязана вывести войска из Приднестровья. Данное решение поддержали 64 страны, включая Украину, против проголосовали 15 стран и 83 — воздержались, передает со ссылкой на Publika.md

"Присутствие российских войск на территории Республики Молдовы нарушает независимость, суверенитет, территориальную целостность страны, а так же не соответствует нормам международного права и Уставу ООН", - сказал министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновски в ходе своего выступления.

Россия, в свою очередь, просила отложить рассмотрение этого вопроса до следующей сессии Генассамблеи ООН.

Помимо Молдовы документ подписали еще семь государств - Румыния, Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва и Канада.

Кроме того, в проекте резолюции указываются обязательства, взятые Россией в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле (Стамбульские соглашения - Ред.).

В Стамбульских соглашениях были установлены сроки, в которые с территории Молдовы - с Приднестровья должны быть выведены воинские подразделения и вооружение.

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