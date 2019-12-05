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Instagram запретил регистрацию пользователям до 13 лет
05.12.2019 09:42
Социальная сеть Instagram информировала об обновлении правил регистрации, согласно которым пользователь в большинстве стран должен иметь возраст не меньше 13 лет.
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