В понедельник, 1 января, около Новотошковского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военный. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В результате вражеского провокационного огня ни один украинский военный не пострадал. Однако в районе населенного пункта Новотошковское один украинский военный подорвался на неустановленном взрывном устройстве. В результате получения множественных осколочных ранений он погиб ", - сказал он.

Кроме того, Мотузяник добавил, что в течение прошедших суток боевики осуществили пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Незаконные вооруженные формирования использовали минометы калибра 82 мм.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение прошедших суток, 1 января, представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили перемирие на Донбассе .

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