Президент ввел в действие санкции против ряда российских партий, причастных к выборам в аннексированном Крыму.

Соответствующий приказ опубликован на сайте главы государства, передает со ссылкой на .

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета нацбезопасности.

21 июня расширил список антироссийских санкций, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц. Эти ограничения - симметричны тем, которые 11 июня правительство ввело против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.

Список юридических лиц дополнили политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории оккупированных Крыма и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу в 2016 году. Это , Избирательная комиссия "Республики Крым"; партии "Единая Россия", "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР), "Родина", "Демократическая партия России", "Патриоты России", "Аграрная партия России", "Коммунистическая партия Российской Федерации", Союз ветеранов Афганистана, общественные организации "Союз пенсионеров России", "Боевое братство", общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Первым экономические санкции против ввел ЕС 31 июля 2014 года в ответ на действия России в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения. Впоследствии к ограничительным мерам присоединились и другие демократические страны.

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