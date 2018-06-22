Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует доступа к голодающему в оккупированном Крыму активисту Владимиру Балуху, и призывает Международный комитет Красного Креста предоставить ему квалифицированную помощь. Балух голодает 96-й день Фото: krymr.com "Он голодает уже 96-й день... Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижениях и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО", – напомнила Денисова.Она также требует от РФ безотлагательно предоставить ей доступ к Балуху и лично проверить состояние его здоровья.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. Сегодня адвокат заключенного Ольга Динзе рассказала, что состояние здоровья Балуха ухудшилось.Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент сообщил, что Балух объявил сухую голодовку.Журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, в свою очередь, отметил, что Балух отказался от сухарей и теперь употребляет только воду, сухую голодовку он не объявлял. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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