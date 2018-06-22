Сотрудники СБУ проводят обыски на Житомирском бронетанковом заводе в рамках уголовного производства о присвоении или растрате имущества. Об этом сообщили в СБУ.

“Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.191 (присвоение или растрата имущества)”, — сказали в СБУ, не уточнив одновременно, о какой сумме растрат идет речь и кто подозревается в этой сделке.

Как добавили в СБУ, обыски еще не завершены.

Напомним, директора Львовского бронетанкового завода отстранили от должности до 2 июля.

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