В компании YouTube сообщили, что работают над новыми инструментами, которые позволят создателям контента зарабатывать на своих каналах деньги. Создатели роликов попросили YouTube ввести возможность платной подписки на их каналы Фото: ЕРА Популярные блогеры просили видеохостинг дать возможность создавать платный контент, потому что единственным источником заработка для них для них была реклама.Благодаря функции Channel Memberships зрители смогут оформить подписку за $4,99 в месяц. За это пользователи смогут получить доступ к эксклюзивным емодзи, контенту и атрибутике. До этого такая функция была доступна только на сервисе для видеоигр Youtube Gaming.Авторы будут получать 70% от стоимости подписки после вычета налогов. Сейчас комиссию за проведение транзакций берет на себя YouTube."Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними", – заявил главный директор по продуктам YouTube Нил Мохан.В компании отметили, что надеются заинтересовать новой функцией большое количество блогеров. На YouTube отметили, что уже тестировали новую возможность и, "получили обнадеживающие результаты". В частности, один из участвующих в эксперименте комедийный блогер благодаря новой функции утроил свой доход на видеохостинге более чем в три раза.В мае YouTube запустил собственный музыкальный сервис YouTube Music с платной версией, которая даст возможность пользователям слушать музыку без рекламы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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