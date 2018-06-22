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YouTube ввел возможность платной подписки на каналы
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22.06.2018 19:38
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В компании YouTube сообщили, что работают над новыми инструментами,
которые позволят создателям контента зарабатывать на своих каналах
деньги. Создатели роликов попросили YouTube ввести возможность
платной подписки на их каналы Фото: ЕРА Популярные блогеры просили
видеохостинг дать возможность создавать платный контент, потому что
единственным источником заработка для них для них была
реклама.Благодаря функции Channel Memberships зрители смогут
оформить подписку за $4,99 в месяц. За это пользователи смогут
получить доступ к эксклюзивным емодзи, контенту и атрибутике. До
этого такая функция была доступна только на сервисе для видеоигр
Youtube Gaming.Авторы будут получать 70% от стоимости подписки
после вычета налогов. Сейчас комиссию за проведение транзакций
берет на себя YouTube."Это способ диверсификации доходов. Это то, о
чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними", –
заявил главный директор по продуктам YouTube Нил Мохан.В компании
отметили, что надеются заинтересовать новой функцией большое
количество блогеров. На YouTube отметили, что уже
тестировали новую возможность и, "получили обнадеживающие
результаты". В частности, один из участвующих в эксперименте
комедийный блогер благодаря новой функции утроил свой доход на
видеохостинге более чем в три раза.В мае YouTube запустил
собственный музыкальный сервис YouTube Music с платной
версией, которая даст возможность пользователям слушать музыку без
рекламы.
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