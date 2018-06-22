В пятницу, 22 июня, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Резолюцию поддержали 64 государства, 15 выступили против, еще 83 страны воздержались.

Отмечается, что в документе содержится призыв к Российской Федерации "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и немедленно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

На голосование резолюции вынесла Молдова при поддержке Украины, Канады, Эстонии, Грузии и Румынии.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Молдову не пустили российскую делегацию , направлявшуюся на форум делового сотрудничества "Москва-Бельцы-Молдова".

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