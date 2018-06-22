Соломенский районный суд Киева вызвал бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля на подготовительное судебное заседание в его уголовном производстве на 5 июля этого года. Соответствующая повестка обнародована в "Правительственном курьере", передает

"На подготовительное судебное заседание вызывается Ежель, обвиняемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.364 УК, которое состоится 5 июля 2018 в 11:30", - говорится в повестке.

Также отмечается, если Ежель не прибудет в суд, то суд будет рассматривать производство в порядке специального судебного производства.

Напомним, в декабря 2016 года Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины направила в суд дело в отношении экс-министра обороны страны Михаила Ежеля после проведения заочного следствия. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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