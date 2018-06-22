В Украину из России завезли новые легковушки "Лада Веста Кросс". Через несколько недель их будут продавать в автосалонах корпорации "Укравто", передает со ссылкой на .

"Лада Веста Кросс" новейшая модель ВАЗа. Универсал имеет новый кузов, украшенный черной пластиковой защитой. Переезжает 20-сантиметровые препятствия. Машину будут продавать в комплектациях стандарт, люкс и люкс с кондиционером. Цена будет составлять от 449 до 472 тыс. грн. Почти столько же стоит немецкий внедорожник "Опель Мокка", корейский "Киа Стоник" и китайский "Черри Тиго 5".

Российскую машину никто не будет покупать, говорит автомобильный знаток 37-летний Павел Мельник. Для изготовления качественных автомобилей завод ВАЗ не имеет технологиий. Используют некачественный металл, который быстро ржавеет.

Сами россияне недовольны новинкой, добавляет 32-летний Тарас Брязгунов, обозреватель автомобильного издания. Ее роботизированная автоматическая коробка передач ломается на 2030 тысячах километров пробега. Это уже не старый "Жигуль", который можно исправлять самому или в гараже соседа. Ей необходима станция со специальным оборудованием. Качество ВАЗов не улучшилось. За такие деньги украинцы их покупать не будут. К тому же машины выпущены страной-агрессором. Автомобили завезли для изучения спроса.

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