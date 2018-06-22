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Пенсионный фонд возобновил выплаты экс-заложнику боевиков Козловскому
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22.06.2018 19:46
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Поездки за границу бывшего заложника боевиков, ученого-религиоведа
Игоря Козловского больше не будут влиять на выплату его пенсии,
сообщили в Пенсионном фонде Украины. Козловский: Я действительно
ездил в Брюссель, выступал в Европарламенте. Был в Лондоне, в
британском парламенте. Это были чисто деловые поездки Фото:
novosti.dn.ua "Недоразумения, связанные с пенсионным обеспечением
известного ученого-религиоведа, Героя Украины, Игоря Козловского,
урегулированы. 22 июня Пенсионный фонд возобновил выплату его
пенсии с учетом предыдущих периодов", – говорится в сообщении.В
ведомстве сообщили, что ситуация не связана с пересечением
Козловским государственной границы, и в дальнейшем его поездки не
повлияют на выплату пенсии.Сегодня Козловский сообщил, что ему
перестали выплачивать пенсию как переселенцу из-за поездки за
границу. "Я действительно ездил в Брюссель, выступал в
Европарламенте. Был в Лондоне, в британском парламенте. Это были
чисто деловые поездки, чтобы проинформировать международное
общество о российской оккупации, политзаключенных и
военнопленных", – отметил ученый.С этим вопросом ознакомили
президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира
Гройсмана.В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали
историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов
Козловского. Его жена предположила, что причиной ареста стала
переписка, которую ученый вел в Facebook.Советник главы Службы
безопасности Украины Юрий Тандит заявил в марте 2017 года, что
Козловскому подкинули две гранаты и обвинили в хранении
боеприпасов.В мае "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два
года и восемь месяцев заключения.27 декабря на Донбассе
состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной
прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73
украинских заложников, между которых был и Козловский.
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