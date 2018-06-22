Поездки за границу бывшего заложника боевиков, ученого-религиоведа Игоря Козловского больше не будут влиять на выплату его пенсии, сообщили в Пенсионном фонде Украины. Козловский: Я действительно ездил в Брюссель, выступал в Европарламенте. Был в Лондоне, в британском парламенте. Это были чисто деловые поездки Фото: novosti.dn.ua "Недоразумения, связанные с пенсионным обеспечением известного ученого-религиоведа, Героя Украины, Игоря Козловского, урегулированы. 22 июня Пенсионный фонд возобновил выплату его пенсии с учетом предыдущих периодов", – говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что ситуация не связана с пересечением Козловским государственной границы, и в дальнейшем его поездки не повлияют на выплату пенсии.Сегодня Козловский сообщил, что ему перестали выплачивать пенсию как переселенцу из-за поездки за границу. "Я действительно ездил в Брюссель, выступал в Европарламенте. Был в Лондоне, в британском парламенте. Это были чисто деловые поездки, чтобы проинформировать международное общество о российской оккупации, политзаключенных и военнопленных", – отметил ученый.С этим вопросом ознакомили президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.В конце января 2016 года боевики "ДНР" задержали историка-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Козловского. Его жена предположила, что причиной ареста стала переписка, которую ученый вел в Facebook.Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил в марте 2017 года, что Козловскому подкинули две гранаты и обвинили в хранении боеприпасов.В мае "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения.27 декабря на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников, между которых был и Козловский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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