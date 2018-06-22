Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального собирают подписи и анонсировали митинги за отмену пенсионной реформы. В штабе Навального готовят акции протеста против повышения пенсионного возраста Фото: Команда Навального / Facebook "Нам все равно, из какой вы партии и какого политика поддерживаете, – если вы не хотите, чтобы пенсионный возраст повысили, присоединяйтесь! На сайте pensiya.org мы собираем подписи людей, чтобы заставить власть прислушаться к нам", – говорится в сообщении.В штабе Навального заявили, что передадут требования граждан президенту и правительству. И пообещали сообщить во время местных выборов, "за каких политиков голосовать ни в коем случае нельзя"."1 июля, во многих городах России пройдут митинги за отмену пенсионной реформы", – заявили они. https://www.facebook.com/teamnavalny/posts/1771556516253471 14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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