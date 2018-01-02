Каждый год насыщен разработками и презентациями новой техники. 2018-й год — не исключение.

Список 8 самых ожидаемых событий связанных с техникой.

1. Apple вероятно выпустит iPhone с двумя слотами для SIM-карт, прогнозируют аналитики. Специалист по компании KGI Securities — Минг-Чи Куо уверяет, что в 2018 году Apple закупит модемы в Intel и Qualcomm.

2. В Японии в 2018 году планируют внедрить в магазинах «умную корзину» для покупок в супермаркетах. Японский корзина для покупок сам сканирует электронные метки на товары, подсчитывает общую стоимость покупки. При выходе из торгового зала корзину ставится на специальную стойку. Пока покупатель расплачивается, дно корзины сдвигается, а товары аккуратно помещаются в пластиковый пакет.

Умная корзина полностью заменит кассиров и упаковщиков

3. Запуск на орбиту первого украинского спутника «Лыбидь» перенесли с 2017 года на вторую половину 2018 года.

4. Apple во втором квартале 2018 планирует выпустить новый 9,7-дюймовый бюджетный iPad. Цена устройства составит $260. Это на $70 дешевле нынешнего поколения iPad.

5. Samsung Galaxy A5 оснастят Infinity-дисплеем с минимальными рамками по бокам. Презентуют новинку в середине января 2018 года.

Samsung Galaxy A5

6. Японская корпорация Sony возобновляет производство собак-роботов. Искусственный интеллект работа может учиться и развиваться, взаимодействовать со своими владельцами и другими людьми. Разработчики использовали технологию привода, позволяет двигаться естественно. Рекомендованная цена собаки-робота — $ 1,7 тыс. Продажи Aibo стартуют в Японии в январе 2018 года.

Разработчики Aibo утверждают, что теперь он умеет проявлять различные эмоции по отношению к членам семьи.

7. Galaxy S9 и S9 + представят на потребительской выставке MWC 2018, которая стартует 26 февраля. Galaxy S9 будет поддерживать 5,8-дюймовый дисплей Infinity, что и Galaxy S8. Galaxy S9 + должен иметь 6,2-дюймовый дисплей Infinity идентичен Galaxy S8 +. Оба они будут оснащены процессором Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти.

Galaxy S9 и S9 +

8. Apple выпустит бюджетные версии iPhone X для китайского рынка в 2018 году. По информации японского ресурса Mac Otakara, компания Apple уже создала безрамочный iPhone умышленно «для бедных», который будет продавать по более низкой цене.

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