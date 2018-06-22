|Жатва-2018: собран первый миллион зерна нового урожая
|22.06.2018 19:55
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По состоянию на 22 июня украинские аграрии намолотили 1,1 млн тонн зерна нового урожая с 349 тыс. га при урожайности 31,6 ц/га. Также жатва началась в Винницкой области. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
В разрезе культур уже собрано:
Кроме того, продолжается сбор озимого рапса, который обмолочено на площади 36,5 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га и намолочено 62 тыс. тонн.
Напомним, аграрии Николаевской, Херсонской и Запорожской области начали уборку озимой пшеницы. Так, по состоянию на 18 июня, намолочено первые 10,5 тысячи тонн с 4 тысяч га.
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