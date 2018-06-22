Ранее неизвестную картину Леонардо да Винчи "Архангел Гавриил" представили в Риме. Об этом сообщает РИА Новости .

На картине изображен ангел Гавриила в профиль. Исследователи считают, что такой выбор не случаен, и художник следовал уже установившейся традиции портрета раннего Ренессанса, которая берет свое начало от изображений на древнеримских медалях и монетах. Историк искусства и специалист по творчеству да Винчи Эрнесто Солари уверен, что и техника была выбрана не случайно.

"Леонардо стремился достичь совершенства и выработать рецепт вечного искусства - во многом благодаря этому он выбрал майолику, которая позволяет сохранить яркость краски", - пояснил он.

Отмечается, что, согласно зашифрованной на майолике надписи, да Винчи написал найденную картину в возрасте 18 или 19 лет. Скорее только, он изобразил не просто архангела, а себя в его образе.

"Я, Леонардо, родившийся в 52-м году, изобразил себя как архангела Гавриила в 1471 году", - гласит в расшифрованном виде едва заметный ребус под нижней губой на портрете.

Как сообщал svodka.net.uа, картину Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 450,3 миллионов долларов.

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