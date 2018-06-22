В случае получения Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви, Украинская церковь может стать крупнейшей в мировом православии. Об этом Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил в интервью "Голосу Украины", передает

"Если взять все православные приходы в Украине, то их почти 18 000. А в России их 12 000, и это с Беларусью. По количеству приходов Украина превосходит Россию. То есть Украинская Автокефальная Церковь может быть больше российской. Почему сейчас Москва ведет борьбу за Украинская церковь и за Украину? Потому что без Украины Московская церковь не будет самой большой церковью в мировом православии, такой церковью можем быть мы", - заявил Филарет.

Также Филарет отметил, что церковная активность в Украине выше.

"Следует отметить, что в России, где население 140 млн, православных номинально больше, чем в Украине. Но у нас церковная активность, религиозность значительно выше. Доказательством этого являются такие факты. За годы независимости в нашей стране построено почти четыре тысячи православных храмов" , - отметил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после получения Томоса на создание единой поместной православной церкви в Украине, любимой церкви государства не будет.

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