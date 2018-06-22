В резолюции, на принятии которой настаивала Молдова, говорится "о полном и безоговорочном" выводе российского контингента с территории этой страны. Молдову и приднестровский регион разделяет граница Фото: ЕРА За принятие резолюции проголосовали 64 стран, против – 15, воздержались 83 делегации.Министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский заявил, что присутствие российского контингента в Приднестровье без согласия Кишинева противоречит международному праву и Уставу ООН."Спустя почти 27 лет после того, как страна обрела независимость, и спустя 26 лет после того, как она стала страной-членом ООН, оперативная группа российских войск и их вооружение все еще расположены на территории Республики Молдова без разрешения властей страны", – подчеркнул дипломат.Вопрос с присутствием российских войск нужно решать мирно и без предварительных условий, добавил Ульяновский. По его словам, соглашение о принципах урегулирования приднестровского конфликта, заключенное в 1992 году, не давало России права на размещение военных баз в Молдове.Представитель России Дмитрий Полянский заявил, что намерения Кишинева носят разрушительный характер и противоречат международным соглашениям, в частности, позиции ОБСЕ по разрешению конфликта, подчеркнул он.Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют обязательной силы.Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил.По данным Молдовы, на территории Приднестровья находится около 1400 российских военных, без учета членов миротворческой миссии в зоне безопасности у реки Днестр.В августе 2017 года Молдова попросила включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал инициативу "не очень дружественной и довольно неожиданной". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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