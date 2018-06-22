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Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья
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22.06.2018 20:02
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В резолюции, на принятии которой настаивала Молдова, говорится "о
полном и безоговорочном" выводе российского контингента с
территории этой страны. Молдову и приднестровский регион разделяет
граница Фото: ЕРА За принятие резолюции проголосовали 64 стран,
против – 15, воздержались 83 делегации.Министр иностранных дел
Молдовы Тудор Ульяновский заявил, что присутствие российского
контингента в Приднестровье без согласия Кишинева противоречит
международному праву и Уставу ООН."Спустя почти 27 лет после того,
как страна обрела независимость, и спустя 26 лет после того, как
она стала страной-членом ООН, оперативная группа российских войск и
их вооружение все еще расположены на территории Республики Молдова
без разрешения властей страны", – подчеркнул дипломат.Вопрос с
присутствием российских войск нужно решать мирно и без
предварительных условий, добавил Ульяновский. По его словам,
соглашение о принципах урегулирования приднестровского конфликта,
заключенное в 1992 году, не давало России права на размещение
военных баз в Молдове.Представитель России Дмитрий Полянский
заявил, что намерения Кишинева носят разрушительный характер и
противоречат международным соглашениям, в частности, позиции ОБСЕ
по разрешению конфликта, подчеркнул он.Резолюции Генассамблеи ООН,
в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют обязательной
силы.Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, однако
мировым сообществом независимость региона не признана. В середине
90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских
миротворческих сил.По данным Молдовы, на территории Приднестровья
находится около 1400 российских военных, без учета членов
миротворческой миссии в зоне безопасности у реки Днестр.В августе
2017 года Молдова попросила включить вопрос о полном выводе
российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Постпред России в ООН Василий
Небензя назвал инициативу "не очень дружественной и довольно
неожиданной".
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