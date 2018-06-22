У меня в квартире была прописана внучка. Так я ее 31 мая выписала. Ее родителям субсидия не положена, имеют хорошую зарплату, рассказывает черкасчанка 64-летняя Вера Гаврилюк, передает со ссылкой на .

В управление соцзащиты сдала декларацию. Указала пенсию и что сдаю в аренду два пая. В целом имею 4 гектара земли. Сказали, чтобы писала заявление назначить субсидию с июня. Май выпадает. При мне женщина спрашивает соцработницу: "Муж нигде не работает. Имеем ребенка. Как писать в декларации?" А та отвечает: "Декларации не нужно заполнять. Садитесь и пишите заявление об отказе от субсидии до октября. Вам до той поры льгот не будет. Вот постановление. А дальше будем решать, положена ли вашей семье субсидия". Женщина была в шоке как будут жить. Так в собесе посоветовали, чтобы ее муж нашел работу. У моей подруги в квартире прописаны дочка и внучка. Она брала справку, что не проживают с ней. Свидетели подписывались. А в собесе сказали, выписывайте детей тогда будет вам субсидия.

71-летнему Григорию Литвину из Смелы на Черкасчине отказали в помощи на оплату коммуналки.

Живу сам. В квартире прописана еще дочка Зина. Ей 45 лет. С мужем развелась и поехала в , там живет 10 лет, рассказывает пенсионер. Работает неофициально торговым представителем. Снимает квартиру. Мне не может помочь. Сама едва концы с концами сводит. Напротив я ей передаю раз на неделю-две сумку с продуктами. В соцзащите сказали: "Пусть вам дочка высылает деньги и будет чем платить за коммунальные". А что дети снимают жилье, платят такие сумашедшие деньги и квартплату, это во внимание не принимают. Я не писал заявление об отказе от субсидии до октября. Почему я буду это делать, если нуждаюсь? Говорят, собесам дали задание отказать половине людей.

62-летняя Раиса Карпенко из Кропивницкого живет в частном доме с мужем 67-летним Иваном Петровичем.

Муж был прописан в селе, а я здесь. Раньше получала субсидию. Теперь понесла в соцзащиту справку о составе семьи, а работница говорит: "Пишите: незамужняя". А я говорю: да нет, замужем. Только зарегистрирована в доме одна, говорит Раиса Карпенко. Так я на следующий день приписала мужа в Кропивницком. Так будет лучше. Нормы по газу дадут на двух людей, воды так же. Электрики по субсидии раньше выделяли 90 киловатт на семью. Теперь будет 70, плюс на каждого прописанного 30 киловатт. Газу на лето раньше давали 18 кубов, а теперь на четыре или шесть уменьшили. На отопительный сезон в месяц 360 кубов. В собесе рассказывают, что будут ходить с проверками к людям, которые получают субсидию. Будут смотреть, кто в действительности там живет, в каких условиях.

Два года получала субсидию. Один раз подала документы, и потом автоматически проводился пересчет на лето и зиму, говорит 35-летняя Наталия Гуцуляк из Ивано-Франковской области. Название села и район просит не указывать.

Имею двух детей. Работы в селе нет. Езжу в Польшу собирать клубнику. Основным доходом раньше была помощь по инвалидности бывшего мужа. Субсидия выходила без проблем. Когда развелась, пришла подавать документы заново. А у меня их не принимают. Сыну в феврале исполнилось 14 лет, ID-картку еще не успели оформить. Без нее никак. Но даже со всеми документами субсидию на лето не получила.

С мая условия начисления изменились. Работоспособные граждане должны быть официально оформлены на работе. Или нужно стать на учет в центре занятости. По логике чиновников, если человек не работает и не зарегистрирован как безработный, значит, имеет довольно неофициальных доходов. Каждому приписывают доход в размере трех прожиточных минимумов. Это приблизительно 5,5 тысячи гривен на месяц. К тому же нужно обязательно хотя бы трижды за полгода оплатить все налоги из этих доходов. Мне досчитали еще и алименты на детей. Субсидия не вышла. На биржу я стать не могу имею земельный пай, считаюсь членом крестьянского хозяйства. А таких не регистрируют. Недавно нашла работу в райцентре, платят минималку. Обещают оформить официально. Надеюсь, на зиму субсидию таки получу. Потому что ежемесячно сжигаю 300 кубов газа. Без льгот вся зарплата пойдет на оплату.

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