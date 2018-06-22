|Facebook представил собственный журнал
|22.06.2018 20:21
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Соцсеть Facebook основала собственный печатный журнал. Новое издание называется "Grow".
Основная тема журнала - бизнес. Выходить 4 раза в год - ежеквартально, пишет портал "FIPP", передает со ссылкой на .
Сейчас доступен только в нескольких локациях Лондона. Например, в "элитных" залах ожидания международного аэропорта "Хитроу". Также можно почитать издание в электронном варианте.
На первой обложке поставили фото Оскара Олссона - креативного директора бренда одежды "Nylon".
За последние полгода Facebook удалил около 1,28 млрд фейковых аккаунтов. В компании отметили, что многие из фейковых страниц участвуют в кибератаках. В общем примерно 3-4% от общего количества зарегистрированных профилей оказываются ложными.
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