Соцсеть Facebook основала собственный печатный журнал. Новое издание называется "Grow".

Основная тема журнала - бизнес. Выходить 4 раза в год - ежеквартально, пишет портал "FIPP", передает со ссылкой на .

Сейчас доступен только в нескольких локациях Лондона. Например, в "элитных" залах ожидания международного аэропорта "Хитроу". Также можно почитать издание в электронном варианте.

На первой обложке поставили фото Оскара Олссона - креативного директора бренда одежды "Nylon".

За последние полгода Facebook удалил около 1,28 млрд фейковых аккаунтов. В компании отметили, что многие из фейковых страниц участвуют в кибератаках. В общем примерно 3-4% от общего количества зарегистрированных профилей оказываются ложными.

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