|Нормандский саммит начнется с двухсторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным. Гончаренко
|05.12.2019 09:48
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Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники заявил, что Нормандский саммит начнется с двухсторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 декабря, встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский поблагодарил присутствующих за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за их работу для украинцев. Затем он призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.
Он отметил, что спустя три года появилась возможность начать разговор в нормандском формате.
Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы.
Представители церквей и религиозных организаций заверили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы на переговорах в нормандском формата.
Отмечается, что глава УПЦ митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы Зеленского.