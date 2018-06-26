Информация о каждом нашем шаге и каждом действии в интернете стала желанными ресурсом для корпораций и политиков.

Из крохотных действий в сети, а иногда даже вне ее, образуется цифровой след, который сводит к нулю анонимность и приватность, пишет со ссылкой на блог .

Как компании собирают данные о нас и как пользователи могут защититься от круглосуточной слежки?

#1. Социальные сети

Социальные сети — самый опасный капкан для личной информации, в который пользователи часто попадают охотно. Безобидные на первый взгляд реакции и опросы приводят к фатальным последствиям. Мир был поражен, как «большие данные» из социальных сетей влияют на настоящий мир, когда стало известно о работе компании Cambridge Analytica, повлиявшей на исход Brexit и победу Трампа.

Изучая пользователей Facebook, компания составила алгоритм, который практически без ошибок формирует представление о личности человека. Если знать предпочтения и модели поведения пользователя, можно манипулировать им, используя страхи и желания, показывая именно ту рекламу, которая подтолкнет к нужному выбору.

В 2012 году сотрудники Cambridge Analytica доказали, что на основе только 68 лайков в Facebook алгоритм с 95% долей вероятности определяет цвет кожи пользователя, отмечает Global Security Review. С вероятностью 88% — вычисляет сексуальную ориентацию, и с 85%-ой точностью — приверженность к партии демократов или республиканцев.

Сегодня система составления «профиля личности» настолько развилась, что благодаря 150 лайкам она расскажет о человеке лучше, чем сделали бы это его собственные родители. Программа распознает предрасположенность к употреблению наркотиков, религиозные убеждения и даже угадывает факт развода родителей пользователя. Алгоритм также анализирует аватар юзера, загруженные фотографии, количество «френдов» и многие другие параметры.

По словам авторов алгоритма, каждый, кто пользуется смартфоном в сети, вольно или невольно заполняет о себе цифровой профиль. Можно сказать, что это определенный «человеческий индекс», по которому, как в картотеке, можно найти подходящий психотип. Например, «склонную к депрессии молодую маму», «хиппи-пацифиста» или «нервного приверженца партии консерваторов».

Сетевой след

Итак, что идет в ход во время анализа нашей личности в социальных сетях:

лайки;

подписки на страницы и участие в группах;

аватар, загруженные фото;

количество друзей и социальный граф;

ответы на опросы и анкеты;

дата рождения, место работы и учебы;

интересы, любимая музыка, увлечения;

геолокации и посещенные мероприятия;

сообщения другим пользователям;

посты и записи (даже те, которые имеют статус приватных, а не общедоступных);

время, когда мы онлайн;

IP-адреса устройств, с коорых мы заходим в социальную сеть.

Что делать?

28 марта 2018 года в Facebook сделал заявление: теперь в социальной сети будет проще найти настройки приватности, а пользователи получат больше контроля над своей персональной информацией. Компания изменила интерфейс меню и настроек, и убрала устаревшие функции.

Стоит проверить, какой доступ вы предоставили Facebook и другим приложениям, чтобы ограничить по-максимуму все возможные каналы утечки данных.

Компания Цукерберга обещает, что в скором времени у пользователей появится возможность удалять информацию о себе и все следы, которые они оставили в социальной сети. Но пока это невозможно. Так что не логинтесь на сторонних сервисах и сайтах при помощи аккаунта в Facebook и других социальных сетей. Ведь таким образом третье лицо получает часть ваших данных.

#2. Звонки и СМС

Да-да, социальные сети простирают свои щупальца даже на звонки и сообщения мобильной связи. Как сообщает ARS Technica, Facebook в течении нескольких лет собирает данные об СМС и звонках пользователей смартфонов Android. Это происходит, когда на телефон устанавливается приложение Messenger, которое принадлежит Facebook. После установки мессенджер предлагает синхронизировать контакты, после чего социальная сеть начинает шпионить за вами.

Даже если собеседник не имеет аккаунта в Facebook, его данные подгружаются из вашей телефонной книги. То есть сливаются не только персональные данные установившего приложение, но и информация обо всех в телефонной книге. Пресс-служба сети заявила, что пользователи сами дают согласие на обработку персональных данных при установке. Хотя объяснить, зачем им эта информация, представители компании не смогли.

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Что делать?

Чтобы посмотреть, что именно знает о вас Facebook, скачайте архив .ZIP профиля по ссылке . После разархивации в папке html нужно найти файл contact_info.htm. Открыв его, можно увидеть, с кем вы разговаривали по телефону, используя мобильную связь, когда это было и на протяжении какого времени.

Чтобы прекратить слежку за разговорами или не допустить этого, проверьте настройки в приложении Messenger.

#3. Опросники, тесты и анкеты

Всем нам не раз приходилось видеть, как друзья делятся в социальных сетях результатами тестов вроде «Какая ты снежинка?». На первый взгляд — невинные шуточные анкеты, но никто не знает, какой ключевой вопрос для аналитики был заложен и куда дальше уйдет ответ.

Что делать?

Не проходить онлайн-голосования, тесты и опросы. Серьезно, минутное развлечение того не стоит.

#4. Поиск в и серфинг в сети

Поисковый требование пользователя для компаний означает однозначный интерес к какому-либо объекту или теме. Более того, , вероятно, знает о вас даже больше, чем Facebook. Если пользователь находится на каком-то сайте дольше обычного, то поисковик замечает проявленный интерес. И самое безобидное, что может это за собой повлечь, — показ тематической рекламы.

Что делать?

Всегда ищите в режиме «инкогнито». Для приватного поиска по-английски можно использовать альтернативные поисковые системы, например, DuckDuckGo. Хотя и этот способ не панацея. Если вы используете Android, то, вероятно, сама операционная система следит за вкладками в браузере, даже если они анонимны.

Будьте осторожны с голосовыми помощниками на своих устройствах. Большинство из них по умолчанию используют для поиска нужной информации.

#5. Физическая утеря или кража телефона

И, наконец, самый пошлый вариант, — утеря или кража телефона/ноутбука/планшета. От этого не застрахован никто. А информация, которая хранится в гаджете, иногда может стоит дороже самого устройства.

Что делать?

Лучше только хранить важные данные в облаке или настроить автоматический бекап информации, сохраненной в телефоне. На само устройство нужно установить пароль. Если можно — настроить разблокировку по отпечатку пальца. Дополнительно убедитесь, что для всех важных сервисов установлена двухфакторная аутентификация и разлогинивайтесь после каждого использования.

Сам телефон можно защитить, установив бесплатное приложение для отслеживания, или воспользовавшись услугой защиты от мобильного оператора: «Защити мобильный» от lifecell, Vodafone Safety от Vodafone или «Мобильная безопасность» от Київстар. В каждом случае можно установить стороннее приложение, в том числе от mySafety.ua.

Мобильные операторы гарантируют работу приложения даже в том случае, если телефон не подключен к интернету, коммуницируют с тем, кто нашел гаджет (для этого человек должен обратиться по указанному на e-стикере номеру), и передают телефон владельцу. Если смартфон никто не найдет, абонент получит компенсацию.

Оруэлл был прав (?)

Смартфоны могут шпионить за владельцами даже в выключенном состоянии, даже когда нет доступа к интернету. Поэтому появляются проекты вроде UnPocket.

UnPocket — это костюм со съемным карманом-чехлом, который имеет специальное покрытие, не пропускающее излучение. Проект собрал в 2014 году необходимую сумму на Kickstarter и продолжает продавать «мантии-невидимки» для цифровой сферы до сих пор. Телефон в таком чехле или кармане костюма исчезает со всех радаров, то есть не может ни принимать, ни передавать никакую информацию.

Проект вдохновили книги Джорджа Оруэлла и поступки Эдварда Сноудена, так что говорить о мотивации создателей долго не стоит.

Звучит не очень обнадеживающе, но, вероятно, единственный способ не оставлять след в цифровой среде — не пользоваться никакими гаджетами вообще. Хотя для современного человека, живущего в социуме, это непосильная задача.

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