В пятницу, 22 июня, Шевченковский районный суд принял решение оставить внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, которую подозревают в организации терактов, под стражей. Об этом сообщает УНИАН .

Суд вынес решение ходатайствам защитников Савченко спустя час пребывания в совещательной комнате, отказав им в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.

Помимо этого, в судебном решении суд обязал сотрудников Службы безопасности Украины проверить факты якобы принудительного отобрания образцов крови у Савченко в следственном изоляторе СБУ, о чем народный депутат заявила в суде.

Как сообщал svodka.net ранее, защита народного депутата Надежды Савченко направила в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об изменении для нее меры пресечения на менее суровую.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира