Народного депутата Украины Надежду Савченко готовы взять на поруки около 25 человек, в том числе, ее сестра, спикер, активисты, участники АТО. Соответствующие ходатайства в Шевченковском суде Киева, где рассматривается дело об изменении меры пресечения Савченко, зачитал ее адвокат Александр Шадрин, передает

"Мы просим приобщить к материалам ходатайства лиц, которые присутствуют сегодня в зале, 25 человек, которые готовы взять на личное поручительство Савченко", - сказал защитник Шадрин.

В частности, между этих поручителей сестра Надежды Савченко Вера, ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, а также активисты, участники АТО.

Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлен до 13 июля 2018 года.

Как сообщал Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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