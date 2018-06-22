Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада Украины поддержит закрепления евроинтеграционного курса в Конституции Украины. Об этом он заявил во время рабочего визита в Запорожскую область, передает

"Я надеюсь так, как Верховная Рада поддержала этот закон (о нацбезопасности - ред.), Так же она поддержит мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в основном законе нашей страны - Конституции", - заявил Порошенко.

Как сообщал 15 июня П.Порошенко заявил, что Конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

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