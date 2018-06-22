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Трамп на год санкции против КНДР
22.06.2018 20:33
Трамп на год санкции против КНДР
Трамп продлил действие ограничений, введенных США в период между 2010 и 2017 годами
Президент США Дональд Трамп на год действие санкций против Северной Кореи.
Трамп на год санкции против КНДР Фото: reuters.com

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет "РБК-Украина".

Согласно сообщению, Трамп продлил действие ограничений, введенных Соединенными Штатами в период между 2010 и 2017 годами.

Срок действия санкций, предусматривающих, в том числе, ограничения на импорт и замораживание активов, завершался 26 июня.

"Существование и распространение материалов, пригодных для использования оружия на Корейском полуострове, а также действия правительства Северной Кореи по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - отметили в Белом доме.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что санкции США против КНДР остаются в силе.

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