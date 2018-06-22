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Песков заявил, что в вопросе об обмене Сенцова есть много проблем
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22.06.2018 20:36
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Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что арестант в РФ
украинский режиссер Олег Сенцов осужден по тяжелой статье. 14 мая
Сенцов объявил бессрочную голодовку Фото: fsb.ru Отвечая на вопрос,
связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не
признает себя гражданином России, Песков отметил, что режиссер
осужден по тяжкой статье.Он добавил, что "главное — кто Сенцов
де-юре, даже если себя россиянином не признает".Сенцов был
приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа
2015 года. Российский суд признал его виновным в создании
в Крыму террористического сообщества и руководстве им,
покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном
хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух
террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов
своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил
бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.Россия отказывалась
выдать Украине Сенцова, поскольку считает его гражданином РФВ МИД
Украины заявляли, не исключают возможности обмена Сенцова на
на арестованного в Украине руководителя "РИА Новости Украина"
Кирилла Вышинского.19 июня российские деятели
искусств обратились к президенту РФ Владимиру Путину с
просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек,
в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел
Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей
Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан
Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Песков заявил,
что Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о своем
помиловании.20 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о
помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить
Путина о помиловании. 21 июня Денисова сообщила, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.
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