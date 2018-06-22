Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что арестант в РФ украинский режиссер Олег Сенцов осужден по тяжелой статье. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку Фото: fsb.ru Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, Песков отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.Он добавил, что "главное — кто Сенцов де-юре, даже если себя россиянином не признает".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.Россия отказывалась выдать Украине Сенцова, поскольку считает его гражданином РФВ МИД Украины заявляли, не исключают возможности обмена Сенцова на на арестованного в Украине руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.19 июня российские деятели искусств обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Песков заявил, что Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о своем помиловании.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании. 21 июня Денисова сообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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