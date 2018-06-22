Украина приветствует такое решение Генассамблеи ООН

Принятие резолюции прокомментировал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы" , - сообщил он.

Отмечается, что украинская сторона выступает за восстановление сувернитета и территориальной целостности Молдовы.

Фото: twitter.com/UKRinUN