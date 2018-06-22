|Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы
|22.06.2018 20:41
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Украина приветствует такое решение Генассамблеи ООНГенассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.
Фото: reuters.com
Принятие резолюции прокомментировал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.
Отмечается, что украинская сторона выступает за восстановление сувернитета и территориальной целостности Молдовы.
Фото: twitter.com/UKRinUN
Напомним, в сентябре 2017 года Республика Молдова объявила требование полного и безоговорочного вывода российских войск, незаконно расквартированных на территории Приднестровского региона.