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Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы
22.06.2018 20:41
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы
Украина приветствует такое решение Генассамблеи ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы Фото: reuters.com

Принятие резолюции прокомментировал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.

Отмечается, что украинская сторона выступает за восстановление сувернитета и территориальной целостности Молдовы.

Фото: twitter.com/UKRinUN

Напомним, в сентябре 2017 года Республика Молдова объявила требование полного и безоговорочного вывода российских войск, незаконно расквартированных на территории Приднестровского региона.

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