Бывший игрок "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна заключил годичное соглашение с клубом Серии А. Срна сыграл больше всех матчей за сборную Хорватии Фото: ЕРА Соглашение подписано на один сезон с опцией продления еще на один.Несколькими часами ранее "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с защитником.С 2003 года Срна провел за "Шахтер" 536 матчей и забил 49 мячей, выиграл с командой 26 трофеев. Он также является рекордсменом хорватской сборной по количеству матчей – 134 (22 гола).До 22 августа 2018 года Срна будет отбывать дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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