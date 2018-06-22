Бывший игрок "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна заключил
годичное соглашение с клубом Серии А. Срна сыграл больше всех
матчей за сборную Хорватии Фото: ЕРА Соглашение подписано на один
сезон с опцией продления еще на один.Несколькими часами ранее
"Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с защитником.С 2003
года Срна провел за "Шахтер" 536 матчей и забил 49 мячей,
выиграл с командой 26 трофеев. Он также является рекордсменом
хорватской сборной по количеству матчей – 134 (22 гола).До 22
августа 2018 года Срна будет отбывать дисквалификацию за
употребление запрещенных препаратов.
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