Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин объяснил, почему команда проведет матчи квалификации Лиги Европы на одесском стадионе "Черноморец", передает со ссылкой на .

"Хочу выступить с официальной позицией по поводу стадиона, где наш клуб планирует играть домашние матчи Лиги Европы сезона 2018/2019 - мы вынуждены планировать, что это будет одесский стадион "Черноморец".

И причина этого выбора до банальности проста и до слез обидно - в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в Мариуполь занимает 4 часа 45 минут, это зафиксировано инспекцией UEFA ", - пояснил Санин.

"Вот это и есть основная причина отказа, которую нам неформально поставили в известность, и на которую мы при всем нашем желании повлиять не можем никак", - написал вице-президент Мариуполя на своей странице в Фейсбук.

Матч "Мариуполя" с "Юргорденом" состоится на стадионе "Черноморец" 2 августа.

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