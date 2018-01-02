Подозреваемый в государственной измене Станислав Ежов был уволен с должности замруководителя протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 21 декабря. В Кабмине подчеркнули, что за время работы в правительстве Ежов не имел доступа к документам с грифом "Для служебного пользования". Суд арестовал Ежова по 17 февраля без права выйти под залог "Ежов Станислав Станиславович уволен с 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета Министров", – сказано в ответе.Представление на увольнение было подано руководителем аппарата премьера.Отмечается, что Ежов за время работы в Кабмине не имел доступа к государственной тайне. В частности, Ежову не поручалась обработка документов с грифом "Для служебного пользования".Служба безопасности Украины задержала Ежова 20 декабря 2017 года. Его заподозрили в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что чиновника завербовали во время заграничной командировки. Ежову сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации Президента Украины. В управлении протокола Кабмина он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями. Чиновник сопровождал Гройсмана на всех международных переговорах и во всех поездках.22 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Ежова по 17 февраля без права выйти под залог.В декабре 2016 года Ежов успешно прошел проверку согласно требованиям Закона Украины "Об очищении власти". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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