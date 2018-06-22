В рамках празднования 11-й годовщины деятельности ИА наш сайт официально установлен рекорд Украины - нанесение новости на съедобную поверхность.

Сегодня, 22 июня, Книга рекордов Украины официально зарегистрировала рекорд Украины в категории "Кондитерские изделия, впервые" - нанесение информационного текста (новости) на съедобную поверхность кондитерского изделия.

Новости были нанесены на поверхность торта общей длиной 6 метров. Это было сделано впервые в истории информационной журналистики.

На поверхность торта была нанесена актуальная новость, посвященная годовщине самого цитируемого в Украине информационного агентства - наш сайт. Рекорд был посвящен читателям ИА наш сайт.

Текст новости, размещенной на торте: "Информационное агентство УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ празднует 11 лет деятельности!

КИЕВ. 22 июня. наш сайт. Основанное 22 июня ровно 11 лет назад ИА наш сайт является лучшим информационным агентством Украины. За годы деятельности агентство опубликовало более 100 тысяч новостей. Распечатанные на бумаге формата А4 новости займут площадь в почти 18 га. Длительность прямых видеотрансляций с событий составляет более 120 суток. Сайт агентства посетили около 100 млн читателей. Ежедневно информацией агентства пользуются не менее 100 украинских и зарубежных СМИ. ИА наш сайт является лидером по цитируемости между украинских информагентств. На сегодняшний день ИА наш сайт выпускает в режиме онлайн 15 лент новостей на двух языках. Также подписчикам доступны анонсы. Агентство имеет разветвленную корреспондентскую сеть как в Украине, так и за рубежом. ИА наш сайт - 11 лет лучшие!"

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