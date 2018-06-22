Савченко жалуется, что не может из СИЗО подавать законопроекты

Как отмечает "Украинская правда", адвокат более 40 минут рассказывал, почему сообщение о подозрении не обосновано. В частности, он отметил, что большинство обвинений Генпрокуратуры основываются на том, что определенные действия его подзащитной совершались "при неизвестных обстоятельствах, в неизвестном месте" . По его мнению, если прокуратура осуществляла негласные следственные действия, чтобы получить доказательства совершения преступления, то должны указать, какие именно доказательства они получили, если они не указаны в подозрении, то либо действия были незаконны, или их не было вообще.

Также адвокат отметил, что закон запрещает любым образом любому ограничивать деятельность народного депутата. А пока, по словам защитника, действия Савченко как нардепа ограничивают, следовательно он попросил изменить меру пресечения на более мягкую.

"Если к убийце 33 человек, теоретически, можно применить другую меру пресечения, то почему другим нельзя?", - спросил адвокат.

Он добавил, что Надежда Савченко не из тех людей, кто будет прятаться от кого-то, потому рисков в этом нет. Защитник отметил, что согласен, чтобы Савченко отпустили на поруки или под домашний арест.

Надежда Савченко поблагодарила всех, кто пришел ее поддержать. Она заявила, что часто обращалась в Службу безопасности и Генпрокуратуру с просьбой разрешить ей выполнять свои обязанности, однако этого так и не произошло.

"Пишу законопроекты, и не могу их передать. Мне даже не разрешено поставить подпись перед законопроектом" , - сказала Савченко.

Также она спросила, почему всех так пугает слово "теракт" и добавила, что у Генпрокуратуры разваливается дело против нее, потому что они пытаются доказать "невыполненнон преступление" .

"Я абсолютно человек без оружия, все оружие сдано. Я могу только выполнять обязанности депутата" , - сказала Савченко, аргументируя, почему ей должны изменить арест на более мягкую меру пресечения.

Кроме того, нардеп пожаловалась, что в заключении "СБУ умудрилась взять у нее кровь для анализа, хотя суд запретил это делать" .

"Невозможно взять у человека кровь, если она из него не течет. Этого не случилось, если бы я не была в тюрьме" , - сказала Савченко, не объяснив, как у нее взяли кровь.

Прокуратура возражала против изменения меры пресечения. Присутствующие сторонники Савченко начали кричать "Ганьба".

Суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов. При этом суд постановил расследовать заявление стороны защиты Савченко о принудительном заключении у нее крови без решения суда, информирует "Общественное".

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Савченко , генпрокурор Луценко объявил подозрение народному депутату. Луценко показал в сессионном зале парламента фильм якобы с доказательствами того, что Савченко причастна к схеме вывоза оружия с оккупированных территорий для совершения теракта в Киеве. Он также утверждает, что деньги на подготовку теракта Савченко якобы давал экс-переговорщик по освобождению заложников Владимир Рубан.

23 марта Надежду Савченко взяли под стражу на 2 месяца без возможности залога. Во время заседания суда Савченко заявила о начале голодовки .

По состоянию на 29 марта, Савченко голодала уже шестой день, когда Апелляционный суд Киева оставил ее под стражей , таким образом, не удовлетворив жалобу ее адвокатов .

15 мая суд оставил Савченко под стражей еще на два месяца .