|Суд оставил Надежду Савченко под стражей
|22.06.2018 20:50
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Савченко жалуется, что не может из СИЗО подавать законопроектыШевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Надежды Савченко.
Фото: liga.net
Как отмечает "Украинская правда", адвокат более 40 минут рассказывал, почему сообщение о подозрении не обосновано. В частности, он отметил, что большинство обвинений Генпрокуратуры основываются на том, что определенные действия его подзащитной совершались "при неизвестных обстоятельствах, в неизвестном месте" . По его мнению, если прокуратура осуществляла негласные следственные действия, чтобы получить доказательства совершения преступления, то должны указать, какие именно доказательства они получили, если они не указаны в подозрении, то либо действия были незаконны, или их не было вообще.
Также адвокат отметил, что закон запрещает любым образом любому ограничивать деятельность народного депутата. А пока, по словам защитника, действия Савченко как нардепа ограничивают, следовательно он попросил изменить меру пресечения на более мягкую.
"Если к убийце 33 человек, теоретически, можно применить другую меру пресечения, то почему другим нельзя?", - спросил адвокат.
Он добавил, что Надежда Савченко не из тех людей, кто будет прятаться от кого-то, потому рисков в этом нет. Защитник отметил, что согласен, чтобы Савченко отпустили на поруки или под домашний арест.
Надежда Савченко поблагодарила всех, кто пришел ее поддержать. Она заявила, что часто обращалась в Службу безопасности и Генпрокуратуру с просьбой разрешить ей выполнять свои обязанности, однако этого так и не произошло.
"Пишу законопроекты, и не могу их передать. Мне даже не разрешено поставить подпись перед законопроектом", - сказала Савченко.
Также она спросила, почему всех так пугает слово "теракт" и добавила, что у Генпрокуратуры разваливается дело против нее, потому что они пытаются доказать "невыполненнон преступление".
"Я абсолютно человек без оружия, все оружие сдано. Я могу только выполнять обязанности депутата", - сказала Савченко, аргументируя, почему ей должны изменить арест на более мягкую меру пресечения.
Кроме того, нардеп пожаловалась, что в заключении "СБУ умудрилась взять у нее кровь для анализа, хотя суд запретил это делать".
"Невозможно взять у человека кровь, если она из него не течет. Этого не случилось, если бы я не была в тюрьме", - сказала Савченко, не объяснив, как у нее взяли кровь.
Прокуратура возражала против изменения меры пресечения. Присутствующие сторонники Савченко начали кричать "Ганьба".
Суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов. При этом суд постановил расследовать заявление стороны защиты Савченко о принудительном заключении у нее крови без решения суда, информирует "Общественное".
Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Савченко, генпрокурор Луценко объявил подозрение народному депутату. Луценко показал в сессионном зале парламента фильм якобы с доказательствами того, что Савченко причастна к схеме вывоза оружия с оккупированных территорий для совершения теракта в Киеве. Он также утверждает, что деньги на подготовку теракта Савченко якобы давал экс-переговорщик по освобождению заложников Владимир Рубан.
23 марта Надежду Савченко взяли под стражу на 2 месяца без возможности залога. Во время заседания суда Савченко заявила о начале голодовки.
По состоянию на 29 марта, Савченко голодала уже шестой день, когда Апелляционный суд Киева оставил ее под стражей, таким образом, не удовлетворив жалобу ее адвокатов.
15 мая суд оставил Савченко под стражей еще на два месяца.
22 мая Апелляционный суд Киева также оставил Савченко под стражей.