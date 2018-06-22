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Политолог Гаврилюк: Политтехнологи Банковой включили проверенные фейкометы в ответ на проведение Тимошенко форума "Новый курс"
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22.06.2018 20:52
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Появление сюжетов о партии "Батьківщина" и ее лидере Юлии Тимошенко
на связанных с президентом телеканалах напоминает не журналистское
расследование, а информационую спецоперацию, считает политический
знаток Дмитрий Гаврилюк. Дмитрий Гаврилюк: Первоисточники
утечки этой информации очень сомнительны Скриншот: 112 Украина /
Facebook Он прокомментировал "Українським
новинам" материалы на каналах "Прямий" и "5 канал", в
которых речь идет о том, что якобы у Виталия
Нестора – председателя Центра защиты киевлян, открытого
"Батьківщиной" в апреле этого года, – есть имущество
в оккупированном Крыму."Первоисточники утечки этой информации
очень сомнительны. Например, пост о якобы наличии у Виталия Нестора
имущества в оккупированном Крыму опубликовал у себя прежний
регионал Тарас Чорновил. Другой источник, на который ссылаются
пропрезидентские СМИ, в частности "Прямий" и "5 канал", –
журналист Андрей Дзиндзя, которого тесно связывают с "Народным
фронтом", – заявил Гаврилюк.Он считает, что материалы
создавались в спешке и сомневается в приведенных журналистами
фактах."Ситуация больше напоминает информационную спецоперацию,
"вброс", чем журналистское расследование по высоким стандартам тех
же "Схем" или "Наших грошей". Политтехнологи Банковой "включили
проверенные фейкометы" в ответ на проведение Юлией Тимошенко форума
"Новый курс". Деятельность такого типа, к сожалению, является
типичным инструментом политиков в избирательный период", –
заявил политический знаток.Лидер парламентской фракции
"Батьківщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявила в ходе
видеоконференции 20 июня, что будет баллотироваться на пост
президента Украины в 2019 году. Она добавила, что в случае
победы на выборах сразу инициирует референдум о новой Конституции
Украины.
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