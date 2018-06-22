Появление сюжетов о партии "Батьківщина" и ее лидере Юлии Тимошенко на связанных с президентом телеканалах напоминает не журналистское расследование, а информационую спецоперацию, считает политический знаток Дмитрий Гаврилюк. Дмитрий Гаврилюк: Первоисточники утечки этой информации очень сомнительны Скриншот: 112 Украина / Facebook Он прокомментировал "Українським новинам" материалы на каналах "Прямий" и "5 канал", в которых речь идет о том, что якобы у Виталия Нестора – председателя Центра защиты киевлян, открытого "Батьківщиной" в апреле этого года, – есть имущество в оккупированном Крыму."Первоисточники утечки этой информации очень сомнительны. Например, пост о якобы наличии у Виталия Нестора имущества в оккупированном Крыму опубликовал у себя прежний регионал Тарас Чорновил. Другой источник, на который ссылаются пропрезидентские СМИ, в частности "Прямий" и "5 канал", – журналист Андрей Дзиндзя, которого тесно связывают с "Народным фронтом", – заявил Гаврилюк.Он считает, что материалы создавались в спешке и сомневается в приведенных журналистами фактах."Ситуация больше напоминает информационную спецоперацию, "вброс", чем журналистское расследование по высоким стандартам тех же "Схем" или "Наших грошей". Политтехнологи Банковой "включили проверенные фейкометы" в ответ на проведение Юлией Тимошенко форума "Новый курс". Деятельность такого типа, к сожалению, является типичным инструментом политиков в избирательный период", – заявил политический знаток.Лидер парламентской фракции "Батьківщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявила в ходе видеоконференции 20 июня, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Она добавила, что в случае победы на выборах сразу инициирует референдум о новой Конституции Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тимошенко что политический эксперт гаврилюк Теги: политика