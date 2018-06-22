|Суд по делу о гражданстве Саакашвили назначил почерковедческую экспертизу
|22.06.2018 20:54
|
Кассационный суд в составе Верховного суда Украины назначил почерковедческую экспертизу по привлечению международных экспертов по иску экс-председателя Одесской ОГА Михэила Саакашвили к Президенту Украины Петру Порошенко о лишении его украинского гражданства. Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает
"Сегодня Касацийонний административный суд Верховного суда
полностью удовлетворил наше ходатайство в интересах Саакашвили и
назначил экспертизу почерка Президента Михэила Саакашвили на
заявление о вступлении в 2015 году в украинское гражданство, а
также с целью проведения объективной и прозрачной экспертизы
рекомендовал украинскому экспертному заведению привлечь к этому
процессу иностранного эксперта", - сказал Чернолуцкий.