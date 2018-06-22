В случае повторения кризиса власть колонии примет решение о принудительном кормлении Сенцова

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, информирует "Общественное".

По его словам, состояние здоровья Сенцова плохое, он выглядит бледным, также у него проблемы с почками и сердцем.

26 мая в Олега случился кризис, но от принудительного кормления он отказался. Динзе отметил, что в случае повторения кризиса власть колонии примет решение о принудительном кормлении.

Также адвокат рассказал, что, по его информации, российская омбудсмен Татьяна Москалькова требует, чтобы сначала она встретилась с гражданами РФ в украинских тюрьмах, после чего в украинских политзаключенных, в частности к Сенцова, допустят уполномоченное Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову .

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .

Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека .

США выразили возмущение в связи с отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, и призвали немедленно обеспечить встречи .