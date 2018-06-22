|Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - адвокат
|22.06.2018 20:58
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В случае повторения кризиса власть колонии примет решение о принудительном кормлении СенцоваУкраинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России до 20 лет тюрьмы, не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
Фото: reuters.com
Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, информирует"Общественное".
По его словам, состояние здоровья Сенцова плохое, он выглядит бледным, также у него проблемы с почками и сердцем.
26 мая в Олега случился кризис, но от принудительного кормления он отказался. Динзе отметил, что в случае повторения кризиса власть колонии примет решение о принудительном кормлении.
Также адвокат рассказал, что, по его информации, российская омбудсмен Татьяна Москалькова требует, чтобы сначала она встретилась с гражданами РФ в украинских тюрьмах, после чего в украинских политзаключенных, в частности к Сенцова, допустят уполномоченное Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову .
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании.
Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека.
США выразили возмущение в связи с отказом РФ допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, и призвали немедленно обеспечить встречи.
Министерство юстиции Украины подало заявление в Европейский суд по правам человека в интересах украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.