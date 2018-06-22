В украинских организациях с 56% в 2016 году до 73% в 2018-м вырос уровень взяточничества и коррупции. Это в три раза выше общемирового показателя, передает со ссылкой на .

По результатам исследования , в мире только 25% респондентов утверждают, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции. Это в три раза ниже показателя в Украине.

33% украинских респондентов отметили, что их организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет. Кроме того, 12% сообщили, что убытки организаций от взяточничества и коррупции составили от $1 млн до $50 млн.

В Украине в январе-мае 2018 года по решению судов в коррупционеров конфисковали 61,3 тыс. грн. От реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 7,6 млн грн. Еще 1,7 млн грн получили от реализации конфискованного имущества по материалам правоохранительных органов.

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